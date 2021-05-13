Украина насчитала 407 тысяч участников войны в Донбассе

Власти Украины насчитали около 407 тысяч участников войны в Донбассе, сообщает телеканал «Дом».

Как заявил первый замминистра по делам ветеранов Александр Порхун, в стране насчитывается 787 тысяч участников боевых действий, в том числе 407 тысяч участников боевых действий в Донбассе.

«Из них процентов 80 и далее проходят военную службу в различных силовых структурах нашего государства. То есть остается примерно 200-250 тысяч участников боевых действий, которые в настоящее время являются ветеранами», — добавил Порхун.

Он рассказал, что ведется работа над созданием электронного реестра участников боевых действий. «Мы будем точечно связываться с каждым военнослужащим и спрашивать у него, кем он себя видит в гражданской жизни», — пообещал чиновник.

В конце марта в Киеве убили ветерана Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Он был избит и похищен из собственной квартиры, позже тело нашли в лесополосе. Сообщалось, что у участника АТО был конфликт с рейдерами.