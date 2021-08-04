Неизвестный мужчина ворвался в здание правительства Украины с гранатой

На Украине в здание кабинета министров ворвался неизвестный мужчина и пригрозил взорвать гранату. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Он взял в заложники очевидцев и заявил, что живым из здания никто не уйдет. «Это захват здания! Вы *** все! Убирайте людей! Пистолет не дергай! Я отпущу чеку! Граната боевая!» — прокричал мужчина.

По сообщениям источника в Министерстве внутренних дел Украины, нападающий был контужен во время службы сапером в штурмовом батальоне «Айдар» Вооруженных сил Украины. Допускается, что гранате не настоящая.

10 июня в Харькове задержали 27-летнего украинца, который принес боевую гранату Ф-1 на детскую площадку и угрожал прохожим.По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне, 9 июня, когда возле одного из домов на окраине города местные жители заметили неизвестного с гранатой в руке. Мужчина подходил к детям и угрожал им «все взорвать».

Ранее в Киеве 27-летний украинец попытался сжечь автобус с пассажирами, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Свой поступок он объяснил усталостью от «надоевших людей» и решением «всех их убить».

