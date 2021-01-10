Двое детей пострадали при взрыве гранаты на Украине

В городе Каменское Днепропетровской области Украины двое детей 14 и 6 лет пострадали при взрыве гранаты во время игры. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

9 января 14-летний подросток гостил дома у 6-летнего мальчика. Дети играли с гранатой. После взрыва их с травмами рук, живота и лица доставили в областную детскую больницу.

Установлено, что инцидент произошел в поселке Карнауховка Южного района города Каменское. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: незаконное обращение с боевыми припасами и невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.