Украинец заступился за девушку и был зарезан

В Киеве молодой мужчина заступился за девушку, после чего получил несколько ножевых ударов от ее обидчика. Украинца забрала «скорая», однако от полученных ран он умер по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины на своем сайте.

По словам очевидцев происшествия, 25-летний молодой человек увидел, как на улице мужчина ударил по лицу девушку и решил заступиться за нее, однако был зарезан. «Злоумышленника мы задержали по месту жительства, а при проведении неотложного обыска обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также орудия совершения преступления», — рассказал начальник Подольского управления полиции Павел Василенко.

Задержанным оказался 36-летний украинец. Ранее он привлекался к ответственности за имущественные преступления и угон транспорта. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство.