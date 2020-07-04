В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Инцидент произошел в субботу утром, 4 июля, на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной. В полицейский участок поступила жалоба на драку с применением огнестрельного оружия. По вызову выехали патрульная и следственно-оперативная группы районного управления полиции.

Выяснилось, что между жителями Киева возник конфликт, который перерос в массовую драку. В ходе перепалки один из участников инцидента достал оружие и произвел несколько выстрелов. Один из пострадавших получил касательное пулевое ранение ноги, ему оказали медпомощь на месте. Двух других участников конфликта с ножевыми ранениями госпитализировали.

Полиция Киева задержала десять человек и завела уголовное дело по факту хулиганства. Правоохранители нашли на месте происшествия пистолет и гильзу. Все вещдоки отправят на экспертизу. Фигурантам дела грозит до семи лет тюремного заключения.

В прошлом году в Киевской области Украины произошел конфликт между работниками ритуальных служб, который перерос в драку со стрельбой. Один из участников конфликта ударил своего оппонента по лицу, выхватил пистолет и произвел два выстрела.

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