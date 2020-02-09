Число жертв погромов в Казахстане увеличилось до десяти

По меньшей мере десять человек погибли в результате погромов в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщает издание «Хабар 24».

Ранее аким региона Аскар Мырзахметов заявил, что участниками беспорядков стала в общей сложности почти тысяча человек. 47 человек были задержаны, еще 44 отпущены.

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8 февраля сообщалось, что в одном из сел Кордайского района Жамбылской области на юге Казахстана погоня полиции за машиной нарушителя закончилась массовой дракой, погромами и стрельбой. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее конфликтом между местными жителями, которым воспользовались провокаторы.

Вместе с тем, по сообщения СМИ, столкновения произошли между местными жителями и полицией. В пресс-службе областного Департамента полиции заявили о конфликте с «родственниками водителя, задержанного за административные правонарушения». Согласно их данным, правоохранители преследовали нарушителя, который остановился только во дворе своего дома. Его родственники оказали полицейским сопротивление и закидали их автомобиль камнями, сотрудники правопорядка получили травмы.

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