Участниками погромов в Казахстане стали почти тысяча человек

Участниками погромов в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана стали в общей сложности почти тысяча человек. Об этом заявил аким региона Аскар Мырзахметов, передает РИА Новости.
На данный момент задержаны 47 человек, передает издание BaigeNews. Еще 44 были освобождены, так как выяснилась их непричастность к произошедшему. В Кордайском районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее 8 февраля сообщалось, что в одном из сел Кордайского района Жамбылской области на юге Казахстана погоня полиции за машиной нарушителя закончилась массовой дракой, погромами и стрельбой. В результате погибли восемь человек. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее конфликтом между местными жителями, которым воспользовались провокаторы.
Вместе с тем, по сообщения СМИ, столкновения произошли между местными жителями и полицией. В пресс-службе областного Департамента полиции заявили о конфликте с «родственниками водителя, задержанного за административные правонарушения». Согласно их данным, правоохранители преследовали нарушителя, который остановился только во дворе своего дома. Его родственники оказали полицейским сопротивление и закидали их автомобиль камнями, сотрудники правопорядка получили травмы.