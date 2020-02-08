Среди пострадавших в массовой драке в Казахстане не оказалось россиян

Среди пострадавших в ходе массовой драки на юге Казахстана не оказалось граждан России. Об этом в субботу, 8 февраля, рассказал ТАСС дежурный дипломат генконсульства.

«Мы проверили информацию, россиян там нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее 8 февраля сообщалось, что в Казахстане погоня полиции за машиной нарушителя закончилась массовой дракой, погромами и стрельбой. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее конфликтом между местными жителями, которым воспользовались «провокаторы».

Он поручил «успокоить население» и помочь семьям погибших. Позже стало известно, что погибли 8 человек, задержаны 47.

Вместе с тем, как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на местные издания, столкновения произошли между местными жителями и полицией. В пресс-службе областного Департамента полиции заявили о конфликте с «родственниками водителя, задержанного за административные правонарушения». Согласно их данным, правоохранители преследовали нарушителя, который остановился только во дворе своего дома. Его родственники оказали полицейским сопротивление и закидали их автомобиль камнями, сотрудники правопорядка получили травмы.

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