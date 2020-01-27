В столице Казахстана объявили режим ЧС

В столице Казахстана Нур-Султан объявили режим чрезвычайной ситуации из-за метели. О введении режима ЧС в понедельник, 27 января, сообщил замглавы МВД республики Юрий Ильин, передает Nur.kz.

«На данное время готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах. Частично там, где есть затруднения, ЧС будет объявляться», — добавил чиновник. Речь идет об Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

В регионах организованы оперативные штабы, куда вошли представители МВД, Национальной гвардии, Минобороны и других государственных органов.

Столица Казахстана столкнулась со снежным коллапсом, отмечает издание. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Отменены занятия в школах и колледжах, перекрыты дороги, многие авиарейсы задержаны или отменены.

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