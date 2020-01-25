В Казахстане возмутились разгуливавшими по улице китайскими студентами

Жители Алма-Аты (Казахстан) возмутились разгуливавшими по улице китайскими студентами. Снятое очевидцами видео опубликовано в группе во «ВКонтакте».

Прохожие разозлились из-за того, что группа молодых людей несла по улице фигуру дракона — символ китайского Нового года. Они в жесткой форме попросили убрать атрибут праздника, однако студенты не уступили. Один из жителей города попытался подраться с китайским учащимся и повредил дракона.

Ранее в январе сообщалось, что в Москве таксисты стали отказывать прилетевшим из Китая гражданам КНР в поездках из-за страха перед смертельным коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!