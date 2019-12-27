Спасение младенца после авиакатастрофы в Казахстане попало на видео

В сети появилось видео со спасением младенца из рухнувшего в Казахстане лайнера. Кадры опубликованы на YouTube-канале

Мас Киеубала.

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На ролике видно, как полицейский бежит в сторону карет скорой помощи, прижимая к себе маленького ребенка.

Лайнер авиакомпании Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. По предварительной информации, катастрофа произошла в результате отказа двигателя. Ранее в качестве приоритетной версии крушения правоохранительные органы назвали техническую неисправность и ошибку пилотов.

По данным МВД страны, 12 человек погибли и 49 пострадали, среди погибших — глава совета генералов Казахстана и журналист интернет-издания Informburo.kz. После авиакатастрофы в Казахстане запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100 до выяснения причин катастрофы. Весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров.

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