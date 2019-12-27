Журналистка погибла при крушении самолета в Казахстане

Выпускающий редактор казахстанского интернет-издания Informburo.kz Дана Круглова погибла при крушении самолета Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщается на сайте СМИ.

По данным ресурса, 35-летняя журналистка подумывала отложить полет на несколько дней из-за запланированных рабочих встреч в Алма-Ате. Вылететь рейсом, который впоследствии потерпел крушение, она решила, поскольку хотела встретить Новый год с родителями в Нур-Султане.

Главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев подчеркнул, что смерть Кругловой — страшная потеря для коллектива редакции. Круглова в начале 2019 года стала выпускающим редактором, а с 1 декабря возглавила отдел расследований. Она начала работать в издании в 2016 году в должности репортера.

Авиалайнер Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. Предварительная версия катастрофы — отказ двигателя. Следствие рассматривает такие версии, как техническая неисправность и ошибка пилотов. По данным МВД страны, 12 человек погибли и 49 пострадали.

После авиакатастрофы в Казахстане запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100. Запрет введен до выяснения причин катастрофы. Весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров.

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