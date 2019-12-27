После крушения самолета в Казахстане запретили полеты лайнеров того же типа

В Казахстане запретили все полеты пассажирских лайнеров типа Fokker-100 после крушения одного из них в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Запрет будет длиться до выяснения причин катастрофы. Отмечается, что весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров.

Как уточнили в комитете по чрезвычайным ситуациям МДВ Казахстана, число погибших выросло с семи до девяти человек. Информация о выживших по-прежнему уточняется.

Ранее сообщалось, что на борту упавшего в Алма-Ате самолета было 95 пассажиров и пять членов экипажа. По данным «Sputnik Казахстан», сразу после взлете лайнер начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный дом в частном секторе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!