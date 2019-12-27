Уточнено число пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана уточнило число пострадавших в авиакатастрофе под Алма-Атой. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным ведомства, погибли 12 человек, еще 49 пострадали.

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Также «Интерфакс» приводит информацию о том, что на борту самолета были иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая. Погибших и пострадавших среди них нет.

Лайнер рухнул на жилые дома утром 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты. Россиян среди пассажиров не было. В качестве предварительной причины катастрофы назван отказ двигателя.

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