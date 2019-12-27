Следствие назвало возможные причины авиакатастрофы в Казахстане

Следствие назвало возможные причины крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас как приоритетные версии рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов.

Лайнер рухнул на жилые дома утром 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты. Россиян среди пассажиров не было. В качестве предварительной причины катастрофы назван отказ двигателя. По последним данным МВД, 12 человек погибли и 49 пострадали.

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