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Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео

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Видео: t.me/pdmnews

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На записи видно, что самолет качает, после чего он начинает скользить по снегу и врезается в здание, а затем сносит фонарь.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что следствие рассматривает три версии происшествия: ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб. Изначально сообщалось, что катастрофа произошла в результате отказа двигателя.

Лайнер авиакомпании Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. По данным МВД страны, 12 человек погибли и 49 пострадали. После авиакатастрофы в Казахстане запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100 до выяснения причин катастрофы. Весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров.

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