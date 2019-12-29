Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.

Как указано в публикации, в 07:03 (здесь и далее — местное время, разница с московским составляет минус три часа — прим. «Ленты.ру») завершилась посадка, в 07:21 лайнер взлетел. Через минуту самолет пропал с радаров, еще через две была объявлена тревога для всех аварийно-спасательных служб аэропорта. В 07:35 была получена информация о том, где конкретно произошло ЧП, и в 07:36 туда прибыли первые пожарные, а к 07:42 к месту съехался весь личный состав.

Материалы по теме Пассажирский самолет упал в Казахстане Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек

В 08:10 с места катастрофы эвакуировали в терминал всех пассажиров потерпевшего крушение самолета, которые были способны самостоятельно передвигаться.

Лайнер Fokker 100 авиакомпании Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. По последним данным, погибли 12 человек, пострадали 67. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Граждан России среди них не было.

Среди вероятных версий причин авиакатастрофы рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия, заявляли в МВД Казахстана. Также сообщалось, что, по предварительным данным, катастрофа произошла из-за отказа двигателя.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!