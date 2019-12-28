При крушении самолета в Казахстане пострадали иностранцы

В результате крушения пассажирского лайнера Fokker-100 недалеко от Алма-Аты в Казахстане пострадали двое граждан Украины и один гражданин Киргизии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на акима (главу) города Бакытжана Сагинтаева.

По его словам, с момента госпитализации пострадавших было проведено 19 операций. При этом Сагинтаев отметил, что раненных вывели из травматического шока.

Некоторых пострадавших иностранцев уже перевели из реанимации в больничные отделения, рассказал глава Алма-Аты. «Со стороны акимата оказывается вся необходимая помощь независимо от гражданства», — подчеркнул Сагинтаев.

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Ранее 28 декабря сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана рассматривают несколько версий крушения самолета авиакомпании Bek Air. По словам министра внутренних дел страны Ерлана Тургумбаева, среди вероятных версий причин авиакатастрофы рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.

Лайнер авиакомпании Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. По предварительной информации, катастрофа произошла в результате отказа двигателя. Ранее в качестве приоритетной версии крушения правоохранительные органы назвали техническую неисправность и ошибку пилотов.

По данным МВД страны, 12 человек погибли и 49 пострадали. После авиакатастрофы в Казахстане запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100 до выяснения причин катастрофы. Весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров.

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