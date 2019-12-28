Черный ящик разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву

Черный ящик самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося накануне в Казахстане, расшифруют в Москве. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев, передает ТАСС.

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По его словам, в субботу, 28 декабря, в Алматы прилетит эксперт Межгосударственного авиационного комитета, он заберет самописец для изучения.

Лайнер авиакомпании Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. По предварительной информации, катастрофа произошла в результате отказа двигателя. Ранее в качестве приоритетной версии крушения правоохранительные органы назвали техническую неисправность и ошибку пилотов.

По данным МВД страны, 12 человек погибли и 49 пострадали. После авиакатастрофы в Казахстане запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100 до выяснения причин катастрофы. Весь авиапарк компании Bek Air, чей самолет потерпел крушение, состоит именно из таких лайнеров.

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