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На Украине нашли крупную партию кокаина в контейнере с бананами

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Фото: Reuters

На Украине задержали крупную партию кокаина из Эквадора. 56,4 килограмма наркотика нашли в контейнере с бананами в морском порту «Южный» Одесской области, передает «Интерфакс — Украина».

«Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающих на его принадлежность к определенному наркосиндикату», — рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.

Ориентировочная стоимость партии на черном рынке может превышать 200 миллионов гривен (7,1 миллиона долларов). Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

В феврале в том же порту пограничники обнаружили 30 килограммов кокаина из Чили, в мае — 53,4 килограмма наркотика из Эквадора.

В марте министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к Верховной Раде с просьбой помочь реализовать изъятые наркотики. «Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов», — сказал он и попросил депутатов определиться со способом реализации запрещенных веществ в пользу государственного бюджета и медицины.

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