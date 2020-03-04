Украинский министр попросил помощи в продаже наркотиков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков попросил депутатов Верховной Рады помочь реализовать изъятые полицией наркотики. Об этом пишет ТАСС.

Выступая с отчетом в парламенте, Аваков заявил, что в полиции лежат на сохранении тонны наркотиков. «В целом Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов», — сказал он и попросил депутатов определиться со способом реализации запрещенных веществ в пользу государственного бюджета и украинской медицины.

В августе прошлого года Аваков предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию. Глава МВД обратился к Маркаровой с просьбой купить конфискованные вещества и передать полученные деньги министерству. «Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу», — сказал Аваков. Министр финансов оценила шутку, однако заявила, что без изменений в законодательстве это невозможно.

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