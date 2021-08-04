Угрожавшего взорвать здание правительства Украины задержали

В ходе специальной полицейской операции правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание кабинета министров Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Правительственное здание сейчас полностью оцеплено подразделением спецназа. На место также прибыли взрывотехники. До начала штурма полиция сообщала, что с нападающим будут вестись переговоры, однако в случае отказа силовики применят силовые меры, предусмотренные законом.

Ранее удалось установить личность мужчины. Злоумышленника зовут Владимир Прохнич. Он родился в 1978 году, живет в городе Ирпень Киевской области. Участвовал в Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. В 2015 году тогдашний президент Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество» третьей степени. Последнее время Прохнич занимается ремонтом автомобилей.

4 августа Прохнич ворвался в здание кабинета министров Украины с гранатой, взял в заложники людей и заявил, что живым никто не уйдет. «Это захват здания! Вы ******* (надоели — прим. «Ленты.ру») все! Убирайте людей! Пистолет не дергай! Я отпущу чеку! Граната боевая!» — кричал он.