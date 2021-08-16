В Киргизии напавшего на женщину из-за русского языка отправили в СИЗО

В Киргизии арестовали жителя Бишкека, напавшего на женщину из-за русского языка. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Ранее стало известно, что подозреваемый был задержан и помещен в СИЗО до избрания ему дальнейшей меры пресечения.

В результате суд постановил отправить мужчину в СИЗО-1 в Бишкеке.

Само нападение произошло 2 августа в одном из торгово-развлекательных центров киргизской столицы. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от русскоязычной сотрудницы, чтобы она разговаривала с ним только на киргизском. После этого он оскорбил женщину и бросил в ее голову калькулятор.

Позднее сотрудники правопорядка задержали мужчину, однако отпустили уже спустя несколько минут. Уголовное дело в отношении него было возбуждено только 10 августа.