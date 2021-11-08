В Госдепе заявили о намерении продолжать давление на Лукашенко

США намерены продолжать оказывать давление на белорусского президента Александра Лукашенко из-за ситуации на границе с Польшей. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Госдепа, США осуждают использование в политических целях властями Белоруссии уязвимых людей, а также негуманную организацию миграционных потоков в Европу. В то же время Вашингтон не намерен немедленно вводить новые санкции в отношении Минска.

«Мы обеспокоены фотографиями и сообщениями с границы между Белоруссией и Польшей. Пока власти будут отказываться соблюдать свои международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать преследовать людей, мы продолжим оказывать давление на Лукашенко», — заявил Прайс на брифинге.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.