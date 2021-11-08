Появилось видео стрельбы на польско-белорусской границе

В сети появилось видео стрельбы на границы Белоруссии и Польши, куда 8 ноября хлынули тысячи мигрантов, желающих попасть на территорию Евросоюза. Ролик публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На записи слышны выстрелы, раздающиеся вдалеке, а также голоса мигрантов. Огонь продолжается уже больше часа, однако откуда он ведется, до сих пор неизвестно. Белорусская сторона обвиняет польских военных, а Варшава, как сообщает ТАСС, заявляет, что Минск ведет «слепую стрельбу».

Ранее замглавы МВД Польши Блажей Побожи заявил, что страна переживает самый сложный момент с начала кризиса отношений с Белоруссией. Отмечается, что на границе сейчас находятся от нескольких сотен до тысяч мигрантов, в основном это мужчины в возрасте около 30 лет.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.