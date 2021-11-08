В Польше заявили о самом сложном моменте с начала кризиса на границе Белоруссии

МВД Польши: страна переживает самый сложный момент с начала кризиса на границе Белоруссии

Польша переживает самый сложный момент с начала кризиса на границе с Белоруссией. Такое заявление сделал замглавы МВД республики Блажей Побожи на официальной странице ведомства в Twitter.

Он заявил, что мигранты пытаются штурмовать границу. «Это самый сложный момент с начала этого кризиса. Более того, каждый следующий час станет более значительным вызовом для польских служб, правительства и политиков», — написал Побожи в серии постов.

В ведомстве отметили, что на границе сейчас находятся от нескольких сотен до тысяч мигрантов, в основном это мужчины в возрасте около 30 лет. При этом, Побожи подчеркнул, что «благодаря обновленному законодательству об иностранцах, сотрудники погранслубж Польши получили действенный инструмент, упростивший возвращение на белорусскую сторону мигрантов, нелегально пересекших границу».

Ранее белорусские пограничники заявили о стрельбе с польской стороны.

8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе. В Варшаве утверждают, что палаточный лагерь мигрантов охраняют белорусские силовики. В польском МВД заявили, что пресекли попытку прорыва через границу.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.