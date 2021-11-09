Евросоюз предложил расширить санкции против Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза согласовать расширение режима санкций против властей Белоруссии на фоне ситуации на границе с Польшей. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Белоруссия должна перестать подвергать опасности жизнь людей. «Использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо. Я призываю государства-члены ЕС, наконец, одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку», — заявила она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия на этом фоне работает и со странами, откуда приезжают мигранты. Она добавила, что Евросоюз намерен рассмотреть вопрос о том, как ввести санкции, «в том числе путем внесения в черный список, авиакомпаний третьих стран», которые участвуют в перемещении людей.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.

