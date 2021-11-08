В Белоруссии отреагировали на закрытие Польшей пункта пропуска на границе

Госпогранкомитет Белоруссии отреагировал на закрытие Польшей с 9 ноября пункта пропуска Кузница через границу с республикой. Об этом сообщает ТАСС.

В службе заявили, что не видят объективных причин для таких действий Варшавы.

Ранее Пограничная стража Польши объявила о закрытии с утра вторника, 9 ноября, пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией после того, как 8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе. Правительство Польши оценило их число в три-четыре тысячи человек.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.