Белоруссия назвала бездоказательными обвинения со стороны Польши

Министерство обороны Белоруссии назвало бездоказательными обвинения со стороны Польши в причастности к миграционному кризису на границе. Заявление ведомства опубликовано в Telegram-канале.

Министерство сообщило, что 8 ноября в Варшаве состоялась встреча атташе по вопросам обороны при белорусском посольстве Алексея Бортника с представителями министерства национальной обороны Польши «по вопросу о якобы имевших место "нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису"». Доказательств предъявлено не было.

При этом, по мнению Минобороны, размещение 10 тысяч польских военнослужащих у границы, о котором было объявлено в конце октября, является существенной военной деятельностью. Минск утверждает, что не получил от Варшавы ни уведомления, ни приглашения наблюдателей. На предложение обсудить ситуацию поляки не ответили. «С учетом вышеизложенного белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными», — заявили в Минобороны.

По мнению белорусских властей, министерство национальной обороны Польши не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и специально выводит сложившуюся ситуацию на политический уровень.

8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и пыталась прорваться через ограждение. Правительство Польши оценило их число в три-четыре тысячи человек. В Варшаве утверждают, что палаточный лагерь мигрантов охраняют белорусские силовики. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что мигрантов довело равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.