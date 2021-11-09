Польша заявила о приближении группы белорусских силовиков к лагерю мигрантов

Большая группа белорусских силовиков приближается к лагерю для мигрантов в Кузнице. Об этом сообщило в своем Twitter-аккаунте Минобороны Польши.

Министерство также опубликовало видео, на котором заметны белорусские бойцы, двигающиеся вдоль границы.

Сообщается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр обороны Антоний Мацеревич встретились в Кузнице с военными, которые охраняют границу.

В понедельник, 8 ноября, группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и пыталась прорваться через ограждение. Правительство Польши оценило их число в три-четыре тысячи человек. В Варшаве утверждают, что палаточный лагерь мигрантов охраняют белорусские силовики. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что мигрантов довело равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Минобороны Польши заявляет о нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису. В Белоруссии называют эти обвинения бездоказательными и отмечают, что размещение 10 тысяч польских военнослужащих у границы, о котором было объявлено в конце октября, является существенной военной деятельностью.