Париж обвинил Минск в подпитке миграционного трафика для дестабилизации ЕС

Париж готов рассмотреть усиление мер против Минска из-за усугубления ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Франции, передает ТАСС.

«Мы солидарны с Польшей, столкнувшейся с проблемой искусственно созданных Минском миграционных потоков», — заявили во французском ведомстве. В МИД Пятой республики обвинили Белоруссию в подпитке миграционного трафика для дестабилизации Европейского союза (ЕС).

В министерстве отметили, что французская сторона стремится к скоординированному способу защиты внешних границ. В Париже указали на готовность ужесточить меры против белорусского режима, граждан и учреждений, замешанных в содействии незаконной миграции.

Ранее стало известно, что Евросоюз ужесточит визовый режим с Белоруссией из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Речь идет о приостановке действия соглашения об упрощенном режиме, которое действовало ранее. При этом решение европейских властей затронет только официальных лиц республики и не коснется остальных граждан.

8 ноября группа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и попыталась преодолеть приграничные заграждения. По данным правительства Польши, численность толпы беженцев достигала 3000-4000 человек. В Варшаве также отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.