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Меркель раскрыла детали переговоров с Путиным

Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко из-за мигрантов
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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель раскрыла детали телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая перед журналистами накануне встречи с премьер-министрами Латвии и Португалии, она рассказала, что попросила российского лидера повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Меркель подчеркнула, что решение проблемы с мигрантами должно быть гуманным.

Телефонная дипломатия

Источник агентства Bloomberg в органах власти Евросоюза рассказал, что Меркель ожидает еще одного созвона с Путиным. При этом, по его словам, российский лидер получил «ясный месседж», что он должен сперва пообщаться с Лукашенко, а затем до ночи позвонить канцлеру Германии. В Москве отметили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны, и главы государств условились продолжить контакты.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт объяснил, почему Меркель намеренно не стала звонить напрямую Лукашенко, а решила действовать через Россию. По его словам, это связано с тем, что белорусский лидер сам не выходит с главой ФРГ на связь, а российское правительство имеет определенное влияние на Минск.

В свою очередь бывший советник правительства ФРГ, политолог Александр Рар рассказал «Ленте.ру», что Евросоюз не хочет вести переговоры с Лукашенко, поскольку считает это ниже европейского достоинства. По его мнению, именно по этой причине Меркель попросила главу России Владимира Путина повлиять на Минск, но Москва выразила нежелание вмешиваться в конфликт.

Новые проблемы, старые решения

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз на следующей неделе расширит санкции против Белоруссии на фоне миграционного кризиса. По ее словам, рестрикции коснутся как физических, так и юридических лиц. Также дер Ляйен раскрыла, что США также подготовили новый пакет санкций против белорусских властей.

Позднее выяснилось, что под ударом оказалась российская авиакомпания «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии». Власти ЕС допускают, что эти организации могут быть причастны к ситуации на восточной границе Евросоюза. Предположительно, рестрикции могут выть введены в начале следующего месяца. По информации Bloomberg, к санкциям подключатся США и, возможно, Великобритания.

Позиция Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса нелегитимны. Она отметила, что действия властей Литвы и Польши больше похожи на попытки наказать Белоруссию, а не урегулировать кризисную ситуацию.

Более критично высказался член Совета Федерации Алексей Пушков. Он оценил как лишенное смысла заявление Госдепа о том, что США намерены продолжить оказывать давление на Лукашенко из-за ситуации на границе с Польшей.

Он отметил, что США тогда приветствовали политику приема мигрантов. Теперь же — осуждают путь, которым следуют мигранты в ЕС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Польшу и Литву в нежелании решать миграционные проблемы, в условиях очередного наплыва беженцев в Европу. Он также отметил, что Вильнюс и Варшава не обратились к Москве за помощью в урегулировании миграционных вопросов с Минском.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.

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