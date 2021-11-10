В МИД России заявили о нелегитимности санкций Евросоюза против Белоруссии

Представитель МИД России Захарова: мы не считаем миграционные проблемы поводом для санкций

Любые санкции Европейского союза (ЕС) против Белоруссии нелегитимны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат выразила недоумение по поводу того, что Брюссель не провел консультаций с Минском. Она отметила, что действия властей Литвы и Польши больше похожи на попытки наказать Белоруссию, а не урегулировать кризисную ситуацию. По ее словам, к сложившейся ситуации привел вывод войск НАТО из Афганистана и предшествовавшая 20-летняя война.

«Мы считаем односторонние санкции запада в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права», — передала Захарова позицию Кремля по конфликту между Белоруссией и Евросоюзом на фоне миграционного кризиса.

Захарова также добавила, что вину за миграционный кризис нельзя переваливать на Белоруссию. Как заявила представитель МИД, Россия будет оказывать Белоруссии всесторонню поддержку. Кроме того, она отметила, что миграционные проблемы не являются поводом для санкций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Польшу и Литву в нежелании решать миграционные проблемы, в условиях очередного наплыва беженцев в Европу. Он также отметил, что Вильнюс и Варшава не обратились к Москве за помощью в урегулировании миграционных вопросов с Минском.