Лавров уличил Польшу и Литву в желании помериться крутостью на фоне кризиса

Глава МИД России Лавров: Польша и Литва не решают проблему с мигрантами на границе

Глава МИД России Сергей Лавров уличил Польшу и Литву, столкнувшихся с очередным витком миграционного кризиса, в нежелании решать проблемы с беженцами. По мнению дипломата, страны только хотят помериться крутостью. Цитату приводит ТАСС.

Так министр прокомментировал обвинения польских и литовских политиков, звучащие в адрес Москвы. По их мнению, российские и белорусские власти спровоцировали кризис на границе Европейского союза и Белоруссии.

Более того, ни Вильнюс, ни Варшава не обращались к Москве за помощью, заявил Лавров. «Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью, делая громоподобные заявления, обвиняя Белоруссию, а заодно и Россию», — отметил дипломат.

Страны Европейского союза утверждают, что главную ответственность за миграционный кризис несет официальный Минск. В ЕС уже готовы ввести новые санкции, направленные против около 30 физических и юридических лиц Белоруссии. В этот список может войти и министр иностранных дел Владимир Макей, и белорусская авиакомпания «Белавиа».