Лавров ответил Польше на сравнения миграционного кризиса с 1939 годом

Лавров: Россия надеется, что европейские лидеры не позволят втянуть себя в конфликт с ней

Россия надеется, что европейские лидеры не позволят втянуть себя в конфликт с ней. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в связи со сравнениями миграционного кризиса на белорусской границе с началом Второй мировой войны и нападением на Польшу в 1939 году, пишет РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль [конфронтации], которая весьма и весьма опасна», — заявил министр.

Он таким образом ответил на слова польской стороны о том, что польские пограничники являются «первой линией фронта», а ситуация напоминает 1939 год, когда советские войска заняли польскую территорию.

Ранее 10 ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на обвинения со стороны западных стран в причастности РФ к миграционному кризису. Она открестилась от любого участия России в этой ситуации, а также сравнила мигрантов с Ближнего Востока с белорусскими оппозиционерами, бежавшими из страны после жестокого подавления протестов 2020 года.