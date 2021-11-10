Польша задержала гражданина России за пособничество мигрантам-нелегалам

В Польше по подозрению в пособничестве мигрантам-нелегалам, прорывающимся в страну из Белоруссии, задержан российский гражданин. Об этом со ссылкой на польских пограничников пишет РИА Новости.

«За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)», — приводит агентство сообщение Пограничной службы Польши.

За последние сутки было зафиксировано около 600 попыток нелегально перейти белорусско-польскую границу. Польские власти заявили, что задержали всех, кому удалось прорваться.

Ранее 10 ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на обвинения со стороны западных стран в причастности РФ к миграционному кризису. Она открестилась от любого участия России в этой ситуации, а также сравнила мигрантов с Ближнего Востока с белорусскими оппозиционерами, бежавшими из страны после жестокого подавления протестов 2020 года.