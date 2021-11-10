Всех прорвавшихся в Польшу мигрантов задержали

Все мигранты, прорвавшиеся через границу Белоруссии с Польшей, задержаны польскими силовиками. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, цитату приводит РИА Новости.

«Это была неспокойная ночь. Было много попыток прорыва... Все те, кто прорвался, были задержаны», — отметил политик.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши. Некоторые нелегалы были возвращены назад на линию границы в течение первых часов. Погранслужба Белоруссии обвиняет поляков в том, что они избивают беженцев.

Страны Европейского союза уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск. В ЕС уже готовы ввести новые санкции, направленных против около 30 физических и юридических лиц Белоруссии. В этот список может войти министр иностранных дел Владимир Макей и белорусская авиакомпания «Белавиа».