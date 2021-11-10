Белоруссия обвинила польских пограничников в избиении мигрантов на границе

Погранслужба Белоруссии обнаружила курдских беженцев, предположительно избитых польскими пограничниками, в стихийном лагере у белорусско-польской границы. Об этом заявили в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Белорусские силовики заявили, что у мигрантов нашли различные травмы. Минск уверен, что избиением занимались поляки.

По словам представителей комитета, пострадавшим уже оказывают помощь.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши. Некоторые нелегалы были возвращены назад на линию границы. Поиски остальных продолжаются.

Страны Европейского союза уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск. В ЕС уже готовы ввести новые санкции, направленных против около 30 физических и юридических лиц Белоруссии. В этот список может войти министр иностранных дел Владимир Макей и белорусская авиакомпания «Белавиа».