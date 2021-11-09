Россия открестилась от поддержки «гибридной атаки» Лукашенко на НАТО

Россия открестилась от заявлений Запада об «атаке» Белоруссии и России на НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью слова о том, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии — это некая «гибридная атака» режима белорусского президента Александра Лукашенко при поддержке российского государства. Ее заявление приводит РИА Новости.

«Делать вид, что это некая гибридная операция, которую проводит президент Белоруссии при якобы каких-то там поддержках, что это случайность, что это вырванная из контекста череда событий, делать вид не надо. Это неправда, это ложь», — подчеркнула Захарова в эфире канала «Россия 1».

Ранее 9 ноября сообщалось, что ЕС следит за рядом стран, в том числе за Россией, в связи с миграционной проблемой на белорусской границе: на Западе пытаются выяснить, как именно ближневосточные мигранты оказались в Минске.

До этого стало известно, что Евросоюз ужесточит визовый режим с Белоруссией из-за миграционного кризиса на границе с Польшей и приостановит действие соглашения об упрощенном режиме, которое работало ранее.