В Белоруссии польского военного атташе вызвали в Министерство обороны

Польский военный атташе вызван в Министерство обороны Белоруссии из-за «безосновательных обвинений в причастности белорусских военных к миграционному кризису». Об инциденте сообщает РИА Новости.

В Министерстве обороны Белоруссии считают, что заявления польской стороны показывают неспособность Варшавы к конструктивному диалогу и урегулированию ситуации.

Ранее президент Польши Анджей Дуда напрямую обвинил белорусских силовиков в организации штурма польских границ мигрантами. Дуда назвал происходящее гибридной акцией и уверен, что мигранты не могут покинуть приграничный район из-за белорусских военных.

Обострение на белорусско-польской границе с каждым часом приобретают все более жесткий характер. От попыток снести забор лопатой там уже перешли к стрельбе из боевого оружия. Польские военные увеличили приграничные силы с 12 до 20 тысяч человек, а оценки количества мигрантов выросли с 500 до 3-4 тысяч человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тем временем заявил, что не спал ночью и внимательно следит за происходящим. «Я не безумец и прекрасно понимаю, к чему это может привести. Мы знаем свое место, но на колени не станем», — прокомментировал кризис на границе Лукашенко.