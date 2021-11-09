Польша заявила о беспрецендентной атаке со стороны Белоруссии

Президент Польши Анджей Дуда сообщил о беспрецендентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе, которую накануне удалось отбить. Об этом он заявил во вторник, 9 ноября, в ходе пресс-конференции в эфире телеканала TVP.

По его словам, Польша была готова к подобному развитию событий, так как кризис, спровоцированный белорусским режимом, продолжается уже в течение долгого времени.

«Для нас очевидно, что мы не можем допустить нелегального пересечения границы», — заключил Дуда.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как действительно организована мафиозная схема по переброске мигрантов на территорию Евросоюза. Он подчеркнул, что Минск полностью отслеживает указанную цепочку. По его словам, в ней не задействовано ни одного белоруса, однако при этом есть два россиянина, а также десятки немцев, поляков, украинцев и литовцев.

8 ноября группа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и попыталась преодолеть приграничные заграждения. По данным правительства Польши, численность толпы беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве также отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.