Лукашенко изложил свою версию схемы переброски мигрантов в ЕС

Лукашенко о схеме переброски мигрантов в ЕС: транзит обеспечивают люди, и все за деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как действительно организована мафиозная схема по переброске мигрантов на территорию Евросоюза. Свою версию он изложил в интервью главреду журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко во вторник, 9 ноября, передает БЕЛТА.

«Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои», — пояснил белорусский лидер и добавил, что процесс осуществляется за денежное вознаграждение.

Собеседник журнала подчеркнул, что Минск полностью отслеживает указанную цепочку. По его словам, в ней не задействовано ни одного белоруса, однако при этом есть два россиянина, а также десятки немцев, поляков, украинцев и литовцев.

«Они (мигранты — прим. "Ленты.ру") не едут в пустое место, не едут в космос. Они едут конкретно к тем людям, которые их ждут — у кого-то родственники, друзья. Если кто-то думает, что они просто одуревшие бегут за тысячи километров — это глупость. Все это четко организовано. И Беларусь только этап в этом. И абсолютно не главный», — заключил Лукашенко.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленных сотрудников органов безопасности Германии написало, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган помогают Минску с доставкой мигрантов с Ближнего Востока к границам стран Европейского союза. Согласно версии журналистов, Лукашенко намеренно привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем переправлять их в соседние Литву и Польшу — при этом зачастую мигрантов якобы заставляют переходить границу ЕС под дулами автоматов.

8 ноября группа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и попыталась преодолеть приграничные заграждения. По данным правительства Польши, численность толпы беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве также отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.