Польша обвинила Белоруссию в препятствовании гуманитарной помощи мигрантам

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Белоруссию в препятствовании гуманитарной помощи беженцам, находящимся на белорусско-польской границе. Об этом он заявил после совещания в Варшаве, пишет РИА Новости.

По его словам, польские власти уже высылали конвои с гумпомощью, однако Минск блокировал границу и не допускал доставку грузов для мигрантов.

«Эти грузы все время находятся поблизости от польско-белорусской границы, готовы каждую минуту доставить их в Белоруссию, но белорусский режим не хочет их от нас», — подчеркнул Дуда.

8 ноября группа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и попыталась преодолеть приграничные заграждения. По данным правительства Польши, численность толпы беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве также отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.