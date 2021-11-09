В ООН приготовились помочь с решением проблемы беженцев на белорусской границе

УВКБ ООН взаимодействует с вовлеченными властями по вопросу беженцев на границе Польши

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило готовность помочь с решением проблемы беженцев на польско-белорусской границе. Об этом заявила официальный представитель международной организации Шабия Манту на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

Выступая перед журналистами, Манту заявила, что УВКБ взаимодействует «со всеми вовлеченными властями в решении данного вопроса». «Мы неоднократно заявляли, что использование беженцев, просителей убежища и мигрантов в политических целях является неприемлемым и должно прекратиться», — отметила представитель УВКБ.

Она также подчеркнула, что организация в первую очередь беспокоится о гуманитарных последствиях миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. «С гуманитарной точки зрения мы готовы поддерживать власти, иметь доступ к этим людям и возможность оценить ситуацию, в которой они находятся, и удостовериться, что они могут получать защиту», — перечислила она.

8 ноября большая толпа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока подошла к белорусско-польской границе и начала атаковать заграждения в попытке проникнуть на территорию Польши. Согласно информации Варшавы, численность толпы беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. Также в польском правительстве отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.