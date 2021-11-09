Порошенко призвал ввести «адские» санкции против Путина и Лукашенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести «адские» санкции против глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Причиной он назвал миграционный кризис на границе со странами Евросоюза. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Порошенко выразил солидарность и поддержку Польше и Литве, которые, по его словам, противостоят «миграционному нашествию», «цинично инспирированному» Лукашенко и Путиным. Он заявил, что «преступные режимы» презирают человеческие жизни и готовы бросать на колючие провода тысячи мигрантов, в том числе женщин и детей.

Политик также призвал мировое сообщество активно действовать, не допустить гуманитарную трагедию и наказать виновных.

«Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко, но и настоящего "кукловода" и врага демократического мира — Путина», — заключил Порошенко.

Накануне в Белоруссии группа мигрантов с Ближнего Востока пыталась штурмовать границу с Польшей. Численность собравшейся в лагере толпы беженцев оценивается в три-четыре тысячи человек.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как белорусский президент Александр Лукашенко на фоне обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — пообещал он.