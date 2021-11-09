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Бывший премьер Украины призвал построить стену на границе с Белоруссией

Экс-премьер Украины Яценюк заявил о необходимости построить стену на границе с Белоруссией
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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк призвал построить стену на границе с Белоруссией. 9 ноября он опубликовал соответствующий пост в Facebook.

По словам Яценюка, миграционный кризис на польско-белорусской границе должен стать главным вопросом для Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Там [президент России Владимир] Путин начал гибридный штурм. Президент Украины [Владимир Зеленский] должен поставить вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий. Ситуация на польской границе — это ответ, зачем нам масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией», — заявил экс-премьер.

Он утверждает, что Кремль дискредитирует действия украинских властей по защите границы. «Теперь видно, зачем "стена". Нам нужно обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Беларусью», — подчеркнул Яценюк.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести «адские» санкции против Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые, по его словам, организовали «миграционное нашествие» в Европу.

В сентябре 2014 года Яценюк инициировал проект «Стена» — защитные фортификационные сооружения на границе с Россией. В мае 2021-го сообщалось, что построено больше половины таких сооружений.

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