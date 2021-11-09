Премьер Польши обвинил Россию в атаке с помощью мигрантов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пожаловался, что страна переживает грубую атаку из-за наплыва мигрантов. Политик уверен, что это может быть частью скоординированного нападения и «войны нового типа». Цитату приводит ТАСС.

Моравецкий подчеркнул, что безопасность польской границы подверглась жесткой атаке впервые за 30 лет. Он также обвинил Россию и Белоруссию в попытке ударить по Польше с помощью миграционного кризиса. «Мы убеждены, что эти операции на восточной границе Польши являются частью широкой скоординированной операции, атаки войны нового типа, в которой люди используются как живые щиты», — считает политик.

9 ноября Совет ЕС решил ужесточить визовый режим с Белоруссией из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, с новой силой разразившегося 8 ноября. Речь идет о приостановке действия соглашения об упрощенном режиме, которое действовало ранее.

