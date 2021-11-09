ЕС заподозрил авиакомпании в переброске мигрантов к границе Белоруссии и Европы

ЕК может ввести санкции против авиакомпаний, перевозящих беженцев к границе с Польшей

Европейская комиссия (ЕК) может внести ряд авиакомпаний, «занимающихся торговлей людьми», в черные списки. Речь идет о том, что некоторые международные авиаперевозчики якобы намеренно перебрасывают беженцев к границе Белоруссии и стран Европейского союза, провоцируя кризис. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

На соответствующее предупреждение ответила турецкая авиакомпания Turkish Airlines (THY). Ряд западных СМИ опубликовал материалы, согласно которым именно против нее могут ввести санкции за перевозку мигрантов. Согласно заявлению THY, на которое ссылается Telegram-канал «Усы Эрдогана», корпорация не имеет никакого отношения к происходящему на границе. Обвинения в перевозке беженцев ложны, утверждают в THY.

Совет ЕС уже решил ужесточить визовый режим с Белоруссией из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, с новой силой разразившегося 8 ноября. Речь идет о приостановке действия соглашения об упрощенном режиме, которое действовало ранее.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как весной 2021-го президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.