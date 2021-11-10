Лавров назвал возмутительными обвинения ООН в адрес Белоруссии

Лавров посоветовал генсеку ООН «читать те бумаги, которые ему дают на подпись»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возмутительными обвинения в адрес властей Белоруссии в том, что они преследуют граждан за сотрудничество с правозащитными организациями, передает ТАСС.

По его словам, такие обвинения содержались в докладе генсека ООН Антониу Гутерриша. «Эта история, на самом деле, нас очень сильно беспокоит, она возмутительна. Я все-таки надеюсь, что впредь генеральный секретарь ООН будет читать те бумаги, которые ему дают на подпись», — посоветовал Лавров.

Он заявил, что средства добровольного взноса России, выделенные на правозащитные проекты в Белоруссии, были отправлены адвокатам обвиняемых в несанкционированных протестах.

«Мы уже предприняли в Нью-Йорке, потому что речь идет о наших деньгах, демарш перед секретариатом, включая помощницу генсека ООН по правам человека госпожу Илзу Брандс Кехрис. Она заверила, что лично верховный комиссар по правам человека госпожа Мишель Бачелет занимается этим вопросом», — рассказал глава МИД.

Ранее Белоруссия обвинила сотрудников офиса ООН в незаконной оплате адвокатов для протестующих за счет людей с ограниченными возможностями. Глава МИД Владимир Макей утверждал, что Гутерриш не знал некоторых моментов, и помощники из стран Евросоюза действовали за его спиной.