Белоруссия обвинила ООН в оплате адвокатов для протестующих за счет инвалидов

Белоруссия обвинила сотрудников офиса ООН в незаконной оплате адвокатов для протестующих за счет людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства республики при Отделении ООН в Женеве.

Минск утверждает, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выделило средства на юридическую помощь лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия. Однако советник по правам человека, назначенный в офис постоянного координатора ООН по Белоруссии, решил использовать деньги на другие цели.

С помощью этого советника два сотрудника офиса ООН в Белоруссии создали «незаконную схему оплаты услуг адвокатов» для 23 человек, которые участвовали в «противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности». В этом также участвовал директор «Офиса по правам людей с инвалидностью» Дроздовский и его сотрудник, которым предъявлены обвинения в мошенничестве.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы. Власти утверждали, что за происходящим стоят внешние силы.